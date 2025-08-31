Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения

ЕРЕВАН, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и заявили о решении установить дипломатические отношения. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"Собеседники с удовлетворением отметили решение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества", - отмечается в релизе.

Также в нем отмечается, что "коснувшись региональных событий, Арарат Мирзоян представил усилия Республики Армения по установлению стабильного мира на Южном Кавказе, подчеркнув в этом контексте установление мира между Арменией и Азербайджаном".

По итогам встречи главы МИД двух стран подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

После провозглашения независимости Армении, она не имела дипломатических отношений с Пакистаном из-за позиции Исламабада по нагорнокарабахскому конфликту. Более того, в течение многих лет в доктрине национальной безопасности Армении Пакистан был прописан как угроза для нацбезопасности.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире, после чего стороны заявили об установлении мира в регионе.