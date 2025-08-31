Мерц дал прогноз по конфликту на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал в беседе с журналистами ZDF, что конфликт на Украине может продлиться еще долго.

По словам военных аналитиков, западные страны надеются растянуть противостояние еще на 4-5 лет с тем, чтобы подготовиться к возможному прямому столкновению с Россией.

«Если посмотреть в истории, как заканчиваются войны, по сути, есть две возможности. Или путем военного поражения. Такого я сейчас не вижу ни у России, ни у Украины. Или же путем экономического или военного истощения. Однако и этого я сейчас не вижу у обеих сторон», — разъяснил Мерц.

Канцлер пояснил, что на фоне этого внутренне настраивает себя на то, что конфликт затянется на долгие годы.

В Германии сделали заявление об отправке наземных войск на Украину

По его оценке, противостояние можно завершить хоть завтра — в том случае, если Киев согласится на капитуляцию и потерю самостоятельности.

Вместе с тем, подчеркнул Мерц, такое решение недопустимо на фоне возможных действий России в дальнейшем.

«Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А послепослезавтра на очереди будем мы. Это не вариант», — пояснил глава правительства.

Ранее Мерц призвал надавить на Россию, чтобы она лишилась возможности продолжать военные действия на Украине.