США хотят выдать токены палестинцам за переезд из Газы

Американские власти обсуждают десятилетний проект восстановления сектора Газа, предусматривающий финансовые выплаты палестинцам за временный переезд во время перестройки региона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просмотренный проект развития региона.

План, о котором пишет газета Washington Post, предусматривает опеку Вашингтона над Газой на срок не менее десяти лет, пока анклав не будет превращен в туристический и технологический центр. В рамках этого проекта обсуждалась возможность временного переселения всего населения региона: либо за пределы Газы, либо в охраняемые зоны внутри анклава, передает РИА «Новости».

Владельцам земли предлагалось выдавать цифровые токены в обмен на право перестраивать их собственность. Эти токены могли бы использоваться для финансирования новой жизни вне Газы либо обмениваться на жилье в одном из новых «умных городов» с искусственным интеллектом, которые планируют построить на территории анклава.

Каждый житель, добровольно покинувший Газу, должен был получить пять тысяч долларов наличными и субсидии на оплату аренды жилья на четыре года, а также годовое обеспечение питанием. Проект финансируется государственными и частными инвестициями в крупные инфраструктурные проекты, в том числе заводы электромобилей, центры обработки данных и пляжные курорты. Ожидалось, что участие в фонде принесет инвесторам значительную прибыль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете продолжительную встречу по вопросу послевоенного будущего сектора Газа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года.