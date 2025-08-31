Очередной политический сезон на Украине открылся громким убийством. Застреленный накануне во Львове Андрей Парубий шесть лет назад был спикером Верховной Рады. В новейшей истории Украины еще не фиксировались случаи насильственной смерти кого-либо из руководящего триумвирата – президента страны, спикера Рады или главы правительства. Все потому, что этим людям полагалась пожизненная личная госохрана, независимо от того, прекратились ли их должностные полномочия или они все еще в силе.

© Global look

Покинув пост спикера парламента в 2019 году, Андрей Парубий продолжил служить в Раде в статусе рядового депутата фракции «Европейская Солидарность». Будучи человеком неконфликтным, не попадал ни в какие политические скандалы, не выступал с громкими заявлениями. Жил в скромной львовской квартире во Франковском районе с супругой-профессором фольклористики тамошнего университета и 24-летней дочерью, занимающейся турбизнесом.

Впрочем, по утверждению некоторых обретающихся за пределами Нэзалэжной блогеров, Парубий вскоре планировали вернуть в «элитный эшелон» украинской власти. Дело в том, что теперешний глава ВР Руслан Стефанчук, равно как и президент Владимир Зеленский, уже исчерпал отведенный ему Конституцией срок пребывания на высоком посту. Не дожидаясь общеукраинских выборов (которые якобы планируются на весну 2026 года), парламентарии якобы были готовы «укрепить руководство» Рады путем пересаживания в кресло спикера Парубия. Благо тот обладал достаточным опытом управления непростым во всех отношениях контингентом. Помимо этого, как предполагает экс-депутат ВР Игорь Мосийчук (внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), именно Андрей Парубий мог стать тем самым исполняющим обязанности президента Украины, который подпишет долгожданный мирный договор с Российской Федерацией.

Очевидно, внутри Украины нашлись силы, которым подобный план, мягко выражаясь, не по душе. Дескать, воевать будем до победного конца; а поскольку в период военного положения в стране нельзя проводить никаких выборов, процесс пребывания Зеленского и Стефанчука на своих руководящих постах становился бы бесконечным…

Вторые сутки во Львове и одноименной области действует полицейская спецоперация «Сирена», поиск киллера при процессуальном руководство Львовской областной прокуратуры ведут лучшие специалисты Нацполиции и Службы безопасности Украины. Львовские журналисты акцентируют внимание на продуманности действий убийцы Парубия. Загримированный под сотрудника украинского филиала испанской компании быстрой доставки Glovo, некий парень несколько дней подряд «торчал» - в кожаной фирменной куртке и в шлеме (и это при 30-градусной жаре!) – возле дома №47 по улице Ефремова. То есть напротив места, где планировалась «казнь» жертвы, у дома №48. Надо заметить, что как раз в этом квартале располагается один из пунктов выдачи Glovo и прохожие едва ли удивились мельтешению одного и того же юноши рядом с домом, где проживал Андрей Парубий.

Дабы пустить следствие по ложному следу, некая ультраправая группировка «Белый Феникс» взяла на себя ответственность за ликвидацию Парубия. Покойный якобы был «предателем» и «прислужником чужих сил». Бессмысленный набор слов завершается «предупреждением» другим политикам и общественным деятелям.

Что касается выбора даты стрельбы н– она тоже неслучайна. Именно 30 августа 1941 года в центре Житомира расстреляли двух виднейших украинских националистов – Николая Сциборского и Емельяна Сеника. Непосредственного исполнителя двойного теракта тогда нейтрализовал случайно проходивший мимо немецкий солдат (Житомир в тот период был под оккупацией фашистов). Сеник и Сциборский в соответствии с теперешним украинским законодательством могут быть причислены к «борцам за независимость Украины в XX веке».

… В отличие от избалованной столицы, во Львове нет и не было элитных районов для избранных вроде Конча-Заспы и Печерских Липок. Известных далеко за пределами Украины львовян можно встретить в любом уголке древнего города. Обеспечить надёжную охрану этим людям представляется весьма сложной задачей.

Тем не менее ряд полезных выводов украинские политики уже сделали. Усилив меры по обеспечению своей безопасности и членов собственных семей. Хотя 100-процентной уверенности в светлом будущем этих VIP-персон не может гарантировать ни одна охранная фирма. Даже в глубоком тылу, коим является Львов. Тем более в условиях военного положения.