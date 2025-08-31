Эрдоган: Турция продолжит добиваться мирного урегулирования на Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство будет продолжать реализовывать шаги, направленные на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

Об этом президент Турции написал в статье People's Daily.

«(Турция будет — RT.) терпеливо продолжать реализовывать свою мирную дипломатию», — подчёркивается в материале.

Ранее Эрдоган на встрече в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином обсудил конфликт на Украине.