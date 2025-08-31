Фон дер Ляйен проигнорировала спецслужбы и посетила границу с Белоруссией

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили границу с Белоруссией.

Об этом сообщает RMF 24.

«Никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности», — сказал глава польского правительства.

По словам Туска, он и фон дер Ляйен решились на это мероприятие, несмотря на предупреждения спецслужб о появлении на границе «белорусских солдатах с длинноствольным оружием».

Глава Еврокомиссии сделала заявление о гарантиях безопасности для Украины

Ранее в Белоруссии начались учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).