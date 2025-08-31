Евросоюзу необходимо быть сильным в вопросе обороны и инвестировать средства в защиту границ, а также в военный потенциал и обучение солдат, ровно это же будет являться гарантиями безопасности для Украины. Об этом на пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

«Первая линия обороны на Украине — это сильная украинская армия. (...) Вторая линия обороны — это многонациональная группа, коалиция желающих при поддержке американцев», — заявила она.

Глава ЕК отметила, что третьей, самой важной линией, является оборонная позиция ЕС. Кроме того, она подчеркнула необходимость работы над членством Украины в объединении.

В пресс-службе отметили, что фон дер Ляйен в период с 29 августа по 1 сентября осуществляет поездки в пограничные государства-члены восточного фланга ЕС для усиления солидарности и укрепления обороны.

Зеленский заявил о новых ударах по России

До этого Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности Киев ожидает от стран Запада. По словам украинского лидера, они должны включать сохранение численности ВСУ и финансирование армии, поддержку союзников в формате «НАТО-лайт» и санкции против России с использованием ее замороженных активов. Он также отверг европейское предложение о создании 40-километровой буферной зоны.