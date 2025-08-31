На Западе назвали причину увеличения числа ударов по Украине

Рост числа ударов ВС РФ по украинской территории является демонстрацией «дипломатии силы» со стороны президента России Владимира Путина. Об этом заявили британские аналитики, мнение которых публикует The Times.

Российская сторона старается повлиять на Украину и Запад, чтобы добиться уступок на возможных мирных переговорах, полагают эксперты. Москва, по их словам, пытается воспользоваться эскалацией и заставить людей, живущих на Украине, сильнее давить на президента своей страны. Одновременно речь идет о желании сделать так, чтобы представители стран Европы усомнились в возможности обеспечить собственную безопасность, пишет издание.

Тем самым президент РФ пытается занять доминирующее положение на грядущих переговорах, утверждают аналитики. Так он показывает, что в случае отказа выполнять требования Москвы военные действия могут усилиться, заключают они.

Зеленский заявил о новых ударах по России

Накануне стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. По данным Telegram-канала Mash, в комбинированной атаке задействовали крылатые ракеты, беспилотники и стратегическую авиацию. Наиболее сильной при этом оказалась атака в Днепропетровске. Всего за 15 минут по городу было выпущено не менее десятка ракет.

Вдобавок сообщалось о поражении предприятий и автозаправочных станций в Никопольском районе Днепропетровской области, а также ж/д инфраструктуры в Киевской области.