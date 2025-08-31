Мерц потратил на загар и макияж 12,5 тысячи евро

В последние дни европейские СМИ смакуют признание офиса канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что на его загар за три месяца было потрачено 12,5 тысячи евро.

Повышенный интерес к внешности канцлера возник после того, как президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими политиками похвалил его внешний вид. "Откуда у тебя такой загар? Я тоже хочу такой" - отметил Трамп.

Комплимент от американского президента был неоднозначно воспринят в ФРГ. Партия "Альтернатива для Германии" тут же направила парламентский запрос, чтобы выяснить, во сколько все это обходится налогоплательщикам.

Ответ пришел быстро, поскольку все расходы зафиксированы. Так, за первые три месяца на парикмахерские и макияж в канцелярии канцлера было потрачено 12,5 тысячи евро.

Как отмечает испанская газета La Razon, эти сообщения вызвали ожесточенные споры с учетом того, что Берлин пытается проводить политику жесткой экономии.

"Цифра в 12 500 евро - не просто случайное число, а символ напряженности между политическим представительством и экономическим положением граждан. Хотя Мерц - не единственный политик, инвестирующий в свою внешность, этот случай поставил под микроскоп систему личной гигиены в высших эшелонах власти Германии", - пишет газета.

Расходы ведомства федерального канцлера оказались выше, чем у всех остальных министерств, за исключением министра промышленности Катерины Райхе, которая попала в аналогичный скандал несколькими днями ранее, отмечает итальянская Libero Quotidiano.

