Президент Индонезии согласился с требованиями протестующих

Президент Индонезии Прабово Субианто согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки парламентариям, ставшие одной из причин масштабных протестов в стране.

В воскресенье глава государства собрал председателей партий для совместного заявления.

Опираясь на «искренние запросы народа» Субианто получил информацию от председателей партий - они приняли «решительные меры в отношении членов парламента». Выступление лидера Индонезии транслировал президентский дворец.

Также Субианто ввел мораторий на зарубежные командировки членов парламента.

Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные акции протеста. Демонстранты требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты, роспуска парламента.