Си Цзиньпин оценил вклад Китая в победу во Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что РФ и Китай являются основными победителями во Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС.

По словам Си Цзиньпина, участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях 9 мая и 3 сентября, посвященных победе «в мировой антифашистской войне», стало доброй традицией двусторонних отношений.

«Это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне», — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что партнерство двух стран стало образцом межгосударственных добрососедских отношений.

Путин заявил о стремлении России к развитию отношений с Китаем и Монголией

2 сентября Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний для участия в трехстороннем саммите с Си Цзиньпинем и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Путина на этих переговорах сопровождают глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и другие высокопоставленные лица.

Президент России с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. До этого он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь, а 3 сентября станет главным гостем военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Также российский лидер провел ряд встреч с лидерами других государств.

Ранее Трамп заявил, что именно США выиграли Вторую мировую войну.