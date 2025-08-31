В Германии рассказали о гибели четырех кандидатов от АдГ перед выборами

Четыре кандидата от «Альтернативы для Германии» (АдГ) умерли незадолго до начала сентябрьских выборов в Северном Рейне-Вестфалии. Об этом сообщил в соцсети Х директор института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург.

© Газета.ru

«Статистически это практически невозможно», — заявил профессор экономики.

Речь идет 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и Стефане Берендесе, которому было 59 лет. Сообщается, что все инциденты произошли «внезапно», в течение последних двух недель.

Выборы в местные административные органы в Северном Рейне-Вестфалии состоятся 14 сентября.

До этого Nordkurier сообщал, что полиция ФРГ нашла оружие и взрывчатку при обысках в доме депутата немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Филиппа Штайнбека, который входит в окружной совет района Людвигслуст-Пархим.

По данным журналистов, 60-летнего парламентария подозревают в нарушении закона о взрывчатых веществах и нелегальном хранении оружия. При этом сам Штайнбек утверждает, что найденное вооружение является декоративным, а взрывчатым веществом силовики посчитали порох для винтовки.