Лидеры Китая и Индии заявили о необходимости защиты общих интересов

Они намерены углублять сотрудничество стран для противодействия экономическим последствиям торговой войны с США.

Об этом шла речь на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Тяньцзине, где сегодня открывается саммит ШОС.

Как сообщило агентство Bloomberg, Моди объявил о возобновлении прямого авиасообщения между странами и отметил стабилизацию отношений после отвода войск от спорных участков границы за последний год.

Си Цзиньпин призвал подходить к взаимодействию «со стратегической высоты и с учётом долгосрочной перспективы», поддерживать многосторонность и «больше демократии в международных отношениях».