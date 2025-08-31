Маск заявил о вымирании Европы

Европа «вымрет», если не решит демографические проблемы и не повысит рождаемость. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, сообщает RT.

В соцсети X Маск отреагировал на статистические данные из Шотландии. В первой половине 2025 года там зарегистрировали смертей на 34% больше, чем рождений.

«Если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства, Европа вымрет», — прокомментировал миллиардер.

Коэффициент воспроизводства рождаемости устанавливается на уровне 2,1 ребенка на одну женщину. При этом некоторые ученые считают это недостаточным, указывая на долгосрочный порог выживаемости, близкий к 2,7 детям на одну женщину.

В Англии и ЕС коэффициент рождаемости сейчас упал до 1,4. В Шотландии — до 1,3. Это рекордно низкие показатели.

Маск является отцом по меньшей мере 14 детей. Он неоднократно жертвовал миллионы на исследования рождаемости, а также часто поднимал тревогу по поводу спада в Европе. Миллиардер считает, что демографический коллапс «представляет собой гораздо больший риск для цивилизации», чем изменение климата.

Во всем мире рождаемость падает уже более 50 лет. По данным ООН, в 2024 году она составила около 2,2 рождений на одну женщину по сравнению с 5 в 1970-х годах и 3,3 в 1990-х годах.

Демографическая проблема актуальна и для России: Росстат зафиксировал всего 1,2 млн рождений в 2024 году. Это самый низкий показатель с 1999 года, коэффициент рождаемости составил 1,4.

Коэффициент рождаемости 4,0 и выше фиксируется только в странах Африки, Афганистане, Судане и Йемене.