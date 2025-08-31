Си Цзиньпин обратился с призывом к Моди

Пограничные вопросы не должны определять отношения Китая и Индии в целом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу китайского министерства иностранных дел.

По данным агентства, отношения между Нью-Дели и Пекином резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе.

«Необходимо учитывать озабоченности друг друга и придерживаться мирного сосуществования», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, «пять принципов мирного сосуществования», провозглашенные 70 лет назад, следует ценить и развивать.

Bloomberg: Китай и Индия начали налаживать отношения на фоне торговых войн США

Председатель КНР отметил, что Китаю и Индии необходимо общими силами поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах и не позволять, чтобы региональные вопросы определяли китайско-индийские отношения в целом.