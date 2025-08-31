Сын Трампа ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Бизнесмен Эрик Трамп, сын главы США Дональда Трампа, уклончиво ответил на вопрос о том, готов ли он в будущем баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Об этом пишет японская газета Nikkei Asia.

Эрик Фредерик Трамп — предприниматель и филантроп, меценат. Исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в «The Trump Organization». Также управляет криптовалютной компанией Трампов.

«Я не говорю нет, но я также не говорю да», — пояснил бизнесмен.

Эрик Трамп уточнил, что в целом не исключает участие в выборах, но мир торговли ему тоже нравится.