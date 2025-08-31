СМИ узнали о планах властей Бразилии созвать внеочередной саммит БРИКС

Он необходим для обсуждения рисков для многополярности со стороны США.

По данным газеты Valor Econômico, переговоры о встрече глав государств объединения ведёт специальный советник бразильского президента Селсу Аморим. Планируется, что он посетит Китай, где он примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Ожидается, что в ходе поездки советник проведёт двусторонние консультации по вопросу многополярности, подчеркнули репортёры.

Внеочередной саммит БРИКС, вероятно, пройдёт в форме видеоконференции.