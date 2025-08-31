Си Цзиньпин оценил отношения Китая и Азербайджана

Китай готов наращивать сотрудничество с Азербайджаном для экономического развития обеих стран.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Тяньцзине, передает агентство Синьхуа.

«Китай и Азербайджан — попутчики в развитии и возрождении. <...> Китай готов работать с Азербайджаном для поддержания мощной динамики продвижения двустороннего сотрудничества и создания будущего взаимовыгодного развития», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин напомнил, что дипломатические отношения между Китаем и Азербайджаном были установлены 33 года назад. За это время, по словам политика, традиционная дружба между странами углубилась, а взаимовыгодное сотрудничество принесло плодотворные результаты.

Утром 31 августа Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили, что Пекин и Ереван установили стратегическое партнерство. Китайский лидер также призвал совместно развивать инициативу «Один пояс — один путь», укреплять взаимосвязанность между странами.