Трамп опубликовал загадочный пост

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social загадочный пост, заставивший нервничать политиков и пользователей Сети.

© Соцсети

Трамп опубликовал коллаж, где он стоит с поднятыми к небу руками на фоне земного шара. Надпись гласит: «Мир скоро поймет, что ничто не может остановить то, что грядет».

Никаких разъяснений президент не оставил.

Американские СМИ пишут, что этот загадочный пост заставил многих нервничать, задаваясь вопросом, на что мог намекать президент.

«Некоторые считают, что это может быть отсылкой к предстоящим изменениям в политике. Другие предполагают, что это может быть связано с текущими расследованиями или скандалами», — отмечает County Local News.

Издание добавляет, что с приближением предстоящего избирательного сезона «послание Трампа добавило неопределенности в неспокойный политический климат».

Трамп: американских солдат не будет на Украине

Трамп не появлялся на публике несколько дней, из-за чего в интернете возникли спекуляции о его смерти.