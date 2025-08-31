В Индонезии массовые беспорядки распространились за пределы столицы

Президент Индонезии Прабово Субианто в субботу отменил запланированную поездку в Китай, поскольку многодневные протесты распространились за пределы столицы страны Джакарты, в результате чего были подожжены здания нескольких региональных парламентов.

Президент Прабово должен был присутствовать на параде в честь Дня Победы в Китае 3 сентября, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии, отмечает CNN.

Протесты, ставшие первым серьезным испытанием для правительства Прабово, которому почти год, начались в Джакарте на этой неделе из-за повышения зарплаты законодателям и усилились после того, как полицейская машина сбила одного мотоциклиста насмерть.

“Президент хочет продолжать осуществлять прямой мониторинг ситуации в Индонезии и искать наилучшие решения”, - заявил пресс-секретарь президента Прасетьо Хади в видеообращении в субботу. – Поэтому президент приносит извинения правительству Китая за то, что не смог присутствовать на мероприятии, куда был приглашен”.

По словам Прасетьо, еще одним поводом для отмены поездки стала сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре.

В свете протеста приложение для показа коротких видеороликов TikTok, принадлежащее китайской ByteDance, заявило в субботу, что на несколько дней приостановило свою трансляцию в Индонезии.

На этой неделе Джакарта созвала представителей социальных сетей и потребовала от них усилить модерацию контента, поскольку в Интернете распространилась дезинформация. Правительство заявляет, что подобная дезинформация вызвала протесты против нее, отмечает CNN.

Ранее в субботу протестующие устроили поджоги зданий регионального парламента в трех провинциях - Западная Нуса-Тенггара, Пекалонган на Центральной Яве и Чиребон на Западной Яве, сообщают местные СМИ.

Местное СМИ Detik.com сообщает, что протестующие разграбили офисное оборудование парламента в Чиребоне, а полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Пекалонгане и Западной Нуса-Тенггаре.

Три человека погибли в пятницу в результате поджога здания парламента в Макассаре, столице провинции Южный Сулавеси, сообщило индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Государственное информационное агентство Antara сообщило, что жертвы оказались запертыми в горящем здании, а агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что два человека получили ранения после того, как выпрыгнули из здания, спасаясь от огня.

Местное средство массовой информации metrotvnews.com сообщило еще об одном погибшем в результате пожара в здании парламента Макассара. Это не удалось подтвердить независимо, подчеркивает CNN.

Протесты также имели место на острове Бали, где проводился праздник, где против протестующих был применен слезоточивый газ.

Местные СМИ также сообщили, что толпа разграбила дом в Джакарте Ахмада Сахрони, депутата парламента от политической партии "НасДем", и унесла с собой предметы, включая домашнюю мебель. Сахрони обвинили в том, что он бесчувственно реагирует на людей, призывающих к роспуску парламента, на фоне недовольства пособиями законодателей. Сахрони назвал таких критиков “самыми глупыми людьми в мире”.