Известному шеф-повару провели операцию по удалению рака кожи

Известный шеф-повар из Британии Гордон Рамзи рассказал об операции по удалению опухоли на коже лица.

Как пишет The Guardian, 58-летний Рамзи сообщил в своем посте в социальной сети, что у него была удалена базально-клеточная карцинома, немеланомная форма рака кожи.

Он поблагодарил команду клиники The Skin Associates в Лондоне и отметил "их быструю работу по удалению базалиомы".

Британская Национальная служба здравоохранения утверждает, что это форма рака кожи, которая начинается в верхнем слое кожи и в основном вызывается ультрафиолетовым излучением, исходящим от солнца.

Его называют всемирно известным шеф-поваром.

Гордон Рамзи известен по проекту "Адская кухня", а также появляется в сериале ITV "Дорожные путешествия Гордона, Джино и Фреда". Кроме того, он руководит сетью ресторанов Gordon Ramsay, которые в общей сложности получили 17 звезд Мишлен.