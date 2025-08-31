Подоляк обвинил Россию в нежелании завершать конфликт на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в нежелании завершать конфликт. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, ситуация могла бы измениться, если бы мировое сообщество придерживалось стратегии, которую выдвигала Украина. Речь идет о том, что прекращение огня должно предшествовать переговорам, уточнил политик.

«Надо было придерживаться этой стратегии, которую предложила Украина: прекращение огня, дальше переговорный процесс, дальше будет определенное время временного перемирия, заморозка по линии фронта и так далее. Но это уже будет понимание, что Россия действительно хочет выйти из войны. Сегодня, очевидно, они не то, что не хотят выйти из войны – они, наоборот, говорят, что «у нас соответствующий ресурс, пока вы нам даете на глобальном рынке собирать средства, финансировать те или иные ресурсные возможности, мы будем воевать»», – пояснил Подоляк.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Der Spiegel отверг завершение конфликта на Украине в ближайшее время. По его словам, все делают вид, будто бы мир приближается, в то же время признавая, что это не так. Конфликт Москвы и Киева будет продолжаться, констатировал Кулеба.