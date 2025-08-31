В Германии захотели «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что только экономические причины могут «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. О этом сообщает Sky News.

В Германии захотели «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине
Мерц отметил, что за последние недели был ряд мирных попыток урегулировать конфликт. Однако от России якобы исходит «агрессивный подход».

Политик заявил, что нужно совместно обеспечить России экономические и даже военные причины, которые не позволят ей продолжать украинский конфликт.

Ранее Мерц не исключил, что конфликт на Украине может продлиться еще много месяцев.