Мерц сделал резкое заявление о России
Западным странам следует надавить на Россию, чтобы она лишилась возможности вести конфликт на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет Merkur.de.
Ранее глава кабмина сообщил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. По его словам, Москва «дестабилизирует большую часть» ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети.
«Это [противостояние на Украине] не прекратится до тех пор, пока мы совместно не обеспечим, чтобы Россия больше не могла вести [этот конфликт], по крайней мере, по экономическим, а возможно, и по военным причинам», — разъяснил Мерц.
Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией
По его мнению, мирные усилия последнего времени «были встречены еще более агрессивными действиями» РФ на Украине. Он подчеркнул, что Европа вместе с США стремится найти путь, чтобы остановить Россию.