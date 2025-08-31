Депутат Рады обратил внимание на одно действие Парубия за пару месяцев до смерти
Бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад, но ему отказали. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Рады Артем Дмитрук.
«Интересно, почему? Разве что… Да нет, ну как я мог такое подумать…», — написал он.
Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?
Ранее Дмитрук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский ответственен за ликвидацию Парубия. По его словам, смерть экс-спикера Рады стала следствием действий террористического режима на Украине. Он также указал, что деятельность бывшего председателя пересекалась с политикой украинского лидера и, возможно, приводила к конфликтам и разногласиям.