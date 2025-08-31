Бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад, но ему отказали. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Рады Артем Дмитрук.

«Интересно, почему? Разве что… Да нет, ну как я мог такое подумать…», — написал он.

Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?

Ранее Дмитрук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский ответственен за ликвидацию Парубия. По его словам, смерть экс-спикера Рады стала следствием действий террористического режима на Украине. Он также указал, что деятельность бывшего председателя пересекалась с политикой украинского лидера и, возможно, приводила к конфликтам и разногласиям.