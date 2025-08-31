Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия стала посланием сверху о том, что остальные причастные к сожжению Дома профсоюзов в Одессе будут наказаны Божьим и человеческим судом, сообщает РИА Новости со ссылкой на участницу событий мая 2014 году, активистку одесского «антимайдана» Ольгу Игнатьеву.

«Мы очень воодушевились еще одним устранением виновника Одесской бойни», — заявила она.

Активистка указала, что теперь «все должно пойти по нарастающей». Игнатьева выжила при поджоге и погроме. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.

Расстрелянный во Львове Парубий хорошо знал, «как устраивать «майданы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».