Во Франции призвали сформировать оппозиционную Макрону коалицию правых сил

Лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла призвал сформировать коалицию правых сил, оппозиционную политике главы государства Эммануэля Макрона. Он высказался об этом в интервью каналу BFMTV.

«Я хочу протянуть руку сиротам правых сил, правым политикам, которые не растворились в макронизме», — заявил Барделла.

Он указал, что депутаты его партии собираются поддержать отставку кабинета Франсуа Байру на предстоящем голосовании по доверии, которое состоится 8 сентября.