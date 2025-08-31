Лукашенко заявил об участии Минска в формировании нового мирового порядка

Белоруссия активно участвует в формировании нового мирового порядка. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью китайскому агентству Xinhua News.

По его словам, страны Глобального Юга действуют самостоятельно исходя из своих интересов, настаивают на мирном урегулировании конфликтов, равноправии и открытости в экономике, а также выступают за участие всех стран в решении глобальных проблем.

Эта сила уже влияет на мировой порядок, и ее роль будет только возрастать, считает Лукашенко.

«Беларусь, разделяя принципы и взгляды Глобального большинства, считает себя его составной частью и активно участвует в формировании нового мирового порядка. Мы вошли в состав ШОС и стали партнером БРИКС с конкретными предложениями, которые уже работают и приносят результат», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Минск рассчитывает на продолжение взаимодействия с КНР как одним из бесспорных лидеров Глобального Юга и всего мира.

С 31 августа по 1 сентября Лукашенко примет участие в саммите ШОС в китайском городе Тяньцзинь.