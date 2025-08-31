Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского за проводимую им политику, заявила беженка Елена Власова.

По её словам, многие жители Украины вынуждены скрывать свои взгляды и боятся открыто говорить, кого они поддерживают.

Женщина рассказала, что в период пребывания на Украине она лечилась в больнице Днепропетровска, где ей «объяснили», что говорить что-то негативное о Зеленском не следует.

«Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь — это царь. Замолчала и всё», — цитирует Власову РИА Новости.

Ранее помощник российского президента, глава делегации России на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что на Украине сегодня действует жесточайшая цензура.