Без импортных пошлин, принесших США триллионы долларов, страна была бы полностью разрушена, а ее военная мощь мгновенно уничтожена. Так отреагировал на решение федерального суда, признавшего тарифы незаконными, президент страны Дональд Трамп.

Апелляционный суд США постановил, что президент Трамп был не вправе вводить пошлины и большинство из них признал незаконными.

«Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране», — пояснили представители суда.

Трамп в свою очередь заявил, что в результате ужесточения торговли в страну будет инвестировано более 15 триллионов долларов. Если радикально-левый суд позволит отменить эти пошлины, почти все эти инвестиции, и даже больше, будут немедленно сведены на нет, и в результате Штаты превратятся в страну третьего мира, без надежды на величие, подчеркнул он.

Глава государства пообещал, что все ранее введенные тарифы на импорт из других стран по-прежнему остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда.