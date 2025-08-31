Согласно результатам опроса, опубликованным газетой The Sunday Express, подавляющее большинство жителей Великобритании — две трети респондентов — отказались бы от службы в вооруженных силах в случае военного нападения на страну. Исследование показывает, что 64% участников категорически исключили для себя такую возможность, а еще 6% выразили серьезные сомнения на этот счет.

© Московский Комсомолец

Хотя во всех возрастных группах преобладает нежелание служить, молодые люди от 18 до 34 лет проявили несколько большую готовность к защите страны по сравнению с другими категориями. Точное количество участников опроса издание не раскрывает.

Депутат от Консервативной партии Марк Франсуа, занимающий пост теневого замминистра обороны, возложил вину за такую ситуацию на действующее лейбористское правительство, обвинив его в том, что оно сделало военную службу непривлекательной для британцев.

