Стало известно о массовом выдворении украинцев из Польши

Согласно официальному сообщению Государственного пограничного комитета Польши, республика осуществила принудительное выдворение на родину 15 граждан Украины, признанных виновными в совершении различных преступлений и правонарушений. Все задержанные были доставлены к пограничным переходам и переданы украинской стороне.

Основанием для депортации послужили положения статьи 302(1) пункт 9 Закона "Об иностранцах" от 12 декабря 2013 года, касающиеся защиты национальной безопасности, общественного порядка и государственных интересов Польши. В сообщении уточняется, что выдворенные лица неоднократно привлекались к ответственности за такие преступления, как хранение наркотических средств, кражи, разбойные нападения, подделка документов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также организация незаконного пересечения государственной границы.

Все депортированные украинские граждане внесены в список лиц, чье пребывание на территории Польши считается нежелательным. Им запрещен въезд в республику на срок от 5 до 10 лет в соответствии с принятыми административными решениями.

