Во Франции произошел сбой платежных систем в двух крупных банках

Во Франции произошел сбой в работе платежных систем крупных банков, обслуживающих около 14 млн жителей страны, пишет Le Parisien. Как уточняет газета, накануне клиенты Credit mutuel и CIC в период с 17:20 до 19:30 (с 18:20 до 20:30 мск) не могли расплатиться за покупки кредитными картами или снять наличные. В первом банке объяснили проблемы "внутренней неисправностью", которую быстро выявили и устранили сотрудники IT-отделов учреждения.

Источник рассказал, что сложности возникли после компьютерного обновления. По данным портала Downdetector, поступило свыше 5 тыс. жалоб от клиентов Credit mutuel и чуть менее 3 тыс. CIC. Некоторым клиентам пришлось оставить в супермаркете продукты, за которые они не смогли расплатиться, у других по пять раз не проходила оплата в ресторане или не получилось заплатить за проезд на платных автострадах, что привело к заторам. В конце июня в северо-западной части Италии неполадка в системе управления воздушным движением привела к сбою в движении самолетов. Воздушное пространство Ломбардии, Пьемонта и Лигурии не могло быть использовано воздушными судами.

По этой причине более 300 рейсов были отменены, задержаны или вернулись в аэропорты вылета. Это произошло из-за неполадок с сетью передачи данных Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии.