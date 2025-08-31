Тайный агент испортил отношения в спецслужбах США

Личные связи директора Национальной разведки США Тулси Габбард и главы Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа осложнились после того, как раскрылось имя работавшего под прикрытием сотрудника ЦРУ. Об этом сообщают журналисты телеканала NBC News.

Габбард ранее обнародовала список из 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб, которые остались без допуска к секретным материалам. По ее мнению, эти люди злоупотребляли доверием общественности, применяя разведданные в политических целях. Американские журналисты обнаружили, что один из этих сотрудников был и высокопоставленный агент ЦРУ. Оказалось, что он работал под прикрытием и специализировался на России.

По данным источников, такое решение главы Нацразведки шокировало руководство ЦРУ, показав в очередной раз натянутые отношения глав этих ведомств. Некоторые анонимные собеседники считают, что таким образом Габбард пытается вернуть к себе расположением президента США Дональда Трампа, показывая то, как она разоблачает его политических врагов, в том числе и среди агентов ЦРУ.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России. Сотрудница ЦРУ отдала работе в разведке более 20 лет своей жизни. Как выяснилось, она возглавляла подготовку доклада о якобы вмешательстве России в президентские выборы.

Между тем, Трамп не исключил арест экс-глав ЦРУ и ФБР за фейки о России. Глава Белого дома заявил, что совсем не против был бы увидеть задержанных бывших руководителей спецслужб «по телевизору в наручниках».