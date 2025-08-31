Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller допустил аресты причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе».

«Не знаю, будут ли (аресты — RT.). Должны быть. То, что они сделали, — позор. Они обманывали, лгали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны...», — сказал глава Белого дома.

При этом он добавил, что арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми его бы не обеспокоил.

Ранее сообщалось, что украинская полиция рассматривает «российский след» в деле об убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, которого расстреляли на улице во Львове.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский при этом считает, что убийство Парубия — зачистка бенефициаров государственного переворота 2014 года.

Соратники националиста также допускают, что он мог быть опасен для киевского режима, так как хорошо знал, «как устраивать «майданы».