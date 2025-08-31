«Красная дорожка для Путина и Моди»: саммит в Китае обеспокоил Запад

Мировые лидеры приглашены председателем КНР Си Цзиньпином на саммит в эти выходные, призванный продемонстрировать Пекин как мирового лидера, способного обеспечить противовес западным институтам.

Главы государств и делегации со всей Азии и Ближнего Востока собираются в воскресенье в китайском портовом городе Тяньцзинь на двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), региональной организации по безопасности, которая стала краеугольным камнем усилий Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина по восстановлению баланса в мировой экономике в их пользу, комментирует CNN.

Китайские официальные лица объявили саммит крупнейшим на сегодняшний день в рамках ШОС, а дипломатия и зрелищность подготовили почву для того, чтобы Си Цзиньпин представил свою страну как стабильного и мощного альтернативного лидера в то время, когда ведущая мировая сверхдержава, Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе, перетряхивает свои альянсы и ведет глобальную торговую войну.

Это мероприятие также состоится за несколько дней до крупного военного парада в Пекине, который продемонстрирует другое послание – быстро растущую военную мощь Китая, и соберет таких лидеров как Ким Чен Ын из Северной Кореи и Мин Аунг Хлаинг из Мьянмы, рядом с Путиным и дружественными России европейскими лидерами Александром Вучичем из Сербии и Робертом Фицо из Словакии.

Саммит также привлек внимание международного сообщества к российскому лидеру Путину, всего через две недели после его встречи с Трампом на Аляске, и поскольку он продолжает игнорировать западное давление, требующее прекратить военные действия в Украине, отмечает CNN.

Путин, прибывший в воскресенье по местному времени в Тяньцзинь на торжественную церемонию с красной ковровой дорожкой, перед своей поездкой высоко оценил китайско-российское партнерство как “стабилизирующую силу” в мире. В письменном интервью китайскому государственному информационному агентству “Синьхуа” президент России сказал, что они "едины в нашем видении построения справедливого, многополярного мирового порядка" – намек на усилия двух стран пересмотреть то, что они считают мировым порядком, возглавляемым США, который несправедливо направлен против них.

Члены ШОС, в число которых входят Китай, Россия, Индия, Иран, Пакистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, распоряжаются огромными запасами мировых энергоресурсов и управляют примерно 40% населения планеты, напоминает CNN.

Лидеры, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, прибыли в Тяньцзинь, и с субботы Си Цзиньпин проводит ряд двусторонних встреч со своими гостями.

Между гостями саммита существует национальное соперничество и огромные различия в политических системах. И хотя это вызвало критику в адрес группы как слишком разношерстной, чтобы быть эффективной, это также может послужить подтверждением идеи Си Цзиньпина, продолжает CNN.

“Пекин хочет показать, что Китай является незаменимым организатором в Евразии, способным усадить соперников за один стол и превратить соперничество великих держав в управляемую взаимозависимость, - сказала Рабия Ахтар, директор Центра исследований в области безопасности, стратегии и политики при Университете Лахора в Пакистане. – Суть проста: Китай не просто участвует в формировании регионального порядка - он является главным архитектором и принимающей стороной”.

Присутствие Моди на встрече также добавляет весомости списку приглашенных Си Цзиньпина. Премьер-министр Индии пропустил прошлогодний саммит в Казахстане. Теперь он прибыл в Тяньцзинь на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном, а также по мере того, как Пекин и Нью–Дели предпринимают шаги, направленные на ослабление собственных трений, назревает перестройка, которая может поставить под угрозу усилия США по использованию Индии в качестве противовеса растущему Китаю, отмечает CNN.

Также ожидаются делегации из 16 стран-официальных партнеров и наблюдателей ШОС, в число которых входят Камбоджа, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт, а также член НАТО Турция и другие, сообщили китайские официальные лица в преддверии встречи.

Пекин также пригласил несколько лидеров Юго-Восточной Азии. Ожидается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также примет участие в конференции.

По всему городу Тяньцзинь вдоль дорог были развешаны транспаранты на английском, русском и китайском языках, оповещающие о предстоящем мероприятии. Власти сильно ограничили движение транспорта в центре города, в то время как китайские лидеры приветствовали своих гостей с церемонией и помпой, типичными для китайской дипломатии самого высокого уровня, рассказывает CNN.

Это место имеет символическое значение для Китая как порт, который был насильственно открыт колониальными державами в 19 веке, а выходцы из Европы и императорской Японии получили земельные концессии, а также как ключевой город, оккупированный Японией во время Второй мировой войны.

Некоторые гости, в том числе Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, планируют остаться на военный парад в Пекине, где правящая Коммунистическая партия Китая продемонстрирует свою военную мощь и сыграет свою роль в борьбе с империалистической Японией в составе союзных войск во Второй мировой войне. исполняется 80 лет с момента окончания той войны.

С момента своего образования в 2001 году как группы, специализирующейся на сотрудничестве в области региональной безопасности между Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, Шанхайская организация сотрудничества расширила свои размеры и сферу охвата.

Члены ШОС проводят совместные антитеррористические учения, обмениваются разведывательными данными по борьбе с “терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом” и работают над расширением координации в таких областях, как образование, торговля и энергетика. Они также едины в призыве к установлению “справедливого” международного порядка – или такого, который не возглавлялся бы одной сверхдержавой и ее союзниками.

Включение Ирана в группу в 2023 году и Беларуси годом позже было широко расценено как попытка Пекина и Москвы сделать организацию более явно антизападной. Это также один из аспектов укрепления связей между Москвой, Пекином и Тегераном, который вызвал тревогу в Вашингтоне, напоминает CNN.

Теперь растущие трения и неопределенность в отношениях между некоторыми странами и США при Трампе будут нависать над собравшимися – реальность, на которую, несомненно, будут косвенно ссылаться в выступлениях Си Цзиньпина перед своими гостями в ближайшие дни.

CNN: красная дорожка для Путина в Анкоридже вызвала недовольство в ЕС

Наблюдатели будут следить за тем, придаст ли этот саммит импульс дальнейшей экономической интеграции между странами-участницами, особенно когда речь заходит о региональной торговле или финансировании развития, но ожидания практических изменений невелики.

“Без глубокого рассмотрения того, какой должна быть миссия Шанхайской организации сотрудничества и как она может устранять внутренние источники конфликтов как между членами, так и между членами Организации и внешними странами, ШОС является всего лишь витриной”, - сказал шанхайский аналитик по международным отношениям Шен Динли.

При том, что группа регулярно призывает “избегать блоковых, идеологических или конфронтационных подходов” к устранению угроз безопасности, на ее саммитах еще не было принято совместного заявления, в котором упоминался бы конфликт на Украине, констатирует CNN.