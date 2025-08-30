Команда Трампа захотела вернуть «министерство войны»

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы по переименованию Пентагона в «министерство войны», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

© Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

В статье отмечается, что в оборонном ведомстве с первых дней второго срока политика начали прорабатывать «законодательные предложения», позволяющие изменить название Пентагона и его главы. В Белом доме пытаются найти варианты, как сделать это без необходимости получать одобрение конгресса.

Согласно материалу, американское оборонное ведомство называлось министерством войны с 1789 по 1947 год. Затем оно стало национальным военным ведомством, а в 1949-м — министерством обороны США.

В начале этой недели Трамп заявил, что ему больше нравится старое название министерства обороны. Он считает, что «министерство войны» лучше звучит и показывает, что речь идет не только об обороне, но и о наступлении. А в июне американский лидер допускал, что рассмотрит возможность возвращения названия должности руководителя Пентагона «министр войны» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.