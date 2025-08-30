В СБУ прокомментировали убийство Парубия

Личность стрелявшего в экс-председателя Верховной Рады Украины и бывшего коменданта Евромайдана Андрея Парубия пока не установлена, сейчас рассматривается несколько основных версий. Об этом сообщил глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Как отметил силовик, расследование ведут сотрудники полиции, СБУ и офиса генерального прокурора страны. По его данным, ликвидация была тщательно подготовлена, выстрел мог быть сделан из короткоствольного огнестрельного оружия.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий, в том числе о якобы «российском следе», заявил Онищенко.

Убийство бывшего председателя Верховной Рады Украины и одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия произошло во Львове. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался еще до приезда медбригады скорой.

Зеленский прокомментировал убийство Парубия

В 2013-2014 годах Парубий был задействован в организации Евромайдана. Ранее бывший руководитель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук утверждал, что Парубий помог организовать сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Следственный комитет России в 2023 году заочно предъявил обвинения Парубию, а также другим бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в том, что они проголосовали за проведение антитеррористической операции на юго-востоке страны.