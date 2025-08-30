Фон дер Ляйен назвала безопасность Украины «безопасностью» всей Европы

Европе следует взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом во время своего визита в Эстонию заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает «Интерфакс».

Она назвала безопасность Украины «безопасностью всей» Европы. По словам политика, именно поэтому последней «естественно взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности» украинскому государству.

30 августа президент США Дональд Трамп заявил, что основную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины возьмут на себя европейские страны, в то время как Соединенные Штаты окажут им поддержку.

21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.