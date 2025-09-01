Политолог объяснил, кто мог быть заинтересован в устранении Парубия

Политолог Юрий Кот в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал убийство экс-спикера Верховной рады Украины и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия. По мнению эксперта, в устранений парламентария мог быть заинтересован сам лидер страны Владимир Зеленский, учитывая его быструю реакцию на случившееся.

«Возможно, Парубий был уличен или заподозрен в том, что готовится очередная попытка переворота, и, таким образом, Зеленский его просто устранил», — пояснил Кот.

С другой стороны, Парубий и такие, как он, могли бы отобрать голоса и у любой другой политической силы в случае проведения выборов. Так что интересантов в его гибели достаточно много, добавил политолог.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».