Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Израиль ликвидировал большую часть правительства йеменского движения «Ансар Аллах» и «доберется до всех» руководителей хуситов. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

«ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных ... Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех», — сказал он.

29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и «несколько его коллег-министров».

По данным источника в Йемене, Израиль ликвидировал главу МИД в правительстве хуситов Джамаля Амера, министра молодежи и спорта Мухаммеда аль-Маулида, министра энергетики и водных ресурсов Али Саифа Хасана и директора канцелярии премьер-министра Мухаммеда аль-Кабси.

После атаки глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат пригрозил Израилю «мрачными днями» и пообещал, что израильтяне больше не будут чувствовать себя в безопасности.