Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию

В США приговорили к тюремному заключению американца, который инсценировал свою смерть во время сплава на байдарках, чтобы начать новую жизнь в Грузии с любовницей из Узбекистана. Об этом сообщает WISN 12 News.

В субботу стало известно, что американец Райан Боргвардт, 45-летний отец троих детей, приговорен к 89 дням заключения в окружной тюрьме.

Он также выплатит 30 000 долларов офису шерифа округа Грин-Лейк и Департаменту природных ресурсов штата Висконсин в качестве компенсации за ресурсы, потраченные на его поиски.

Окружной прокурор округа Грин-Лейк Гериз ЛаСпиза назвал обман Боргвардта «преднамеренным, эгоистичным действием», которое нанесло «невероятный ущерб не только его семье, но и нашему сообществу».

Боргвардт был объявлен пропавшим без вести 12 августа 2024 года. Он катался на байдарках со своей женой и тремя маленькими детьми и исчез. Следователи обнаружили перевернутый каяк и спасательный жилет, после чего решили, что Боргвардт утонул. Власти потратили почти два месяца на поиски тела, что обошлось примерно в 50 000 долларов.

После 54 дней поисков всплыла правда: Боргвардт инсценировал собственную смерть, чтобы начать новую жизнь с узбекской женщиной, с которой познакомился в интернете.

«Он регулярно общался с этой женщиной, признавался в любви и говорил, что желает начать с ней новую жизнь. «Он также подал заявление на замену паспорта», — пояснил прокурор ЛаСпиза.

Следствие выяснило, что Боргвардт потратил месяцы, планируя свое исчезновение. Он открыл новый банковский счет, купил новый полис страхования и даже «почистил данные в компьютере».

Покинув Висконсин, Боргвардт через Канаду и Францию прибыл в Грузию, где встретился с любовницей. Именно там американские дипломаты нашли его в ноябре прошлого года. Они убедили мужчину вернуться в Штаты и предстать перед судом.

Жена Боргвардта, с которой он прожил 22 года, подала на развод, утверждая, что их союз был «безвозвратно разрушен».

По словам прокурора, «обвиняемый не рассчитал, насколько решительны и самоотверженны наши правоохранительные органы».