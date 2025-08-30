Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц упрекнул немцев в излишней расточительности и призвал к реформе доходов граждан на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне — Вестфалии. Его слова приводит Bild.

«Мы просто больше не можем позволить себе сохранять нынешнюю систему, учитывая наши доходы. Мы годами жили не по средствам», — заявил Мерц.

Политик подчеркнул, что в Германии придется изменить систему социального страхования, чтобы «не превратиться в индустриальный музей».

«Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания», — пояснил он.

Ранее Мерц заявил, что Германия сейчас находится в состоянии конфликта с Россией. Он обвинил Москву в проведении регулярных операций по вмешательству через соцсети.