Зеленский обсудил с Моди ситуацию на Украине

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

Глава киевского режима назвал разговор продуктивным и важным.

«Проинформировал о переговорах с президентом (США Дональдом. — RT) Трампом в Вашингтоне с участием европейский лидеров», — сообщил он.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, подготовку к обмену визитами и проведение заседания Совместной межправительственной комиссии.

Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Киев работает с Нью-Дели над подготовкой визита Владимира Зеленского.