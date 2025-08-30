Мировые лидеры прибывают в Китай на саммит ШОС

Лидеры Казахстана, Азербайджана, Пакистана и Белоруссии прибыли с визитами в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа — 1 сентября в Тяньцзине. Об этом сообщили пресс-службы соответствующих государств, а также сайт МИД КНР и агентства Азертадж и Белта. В рамках мероприятия запланированы двусторонние переговоры, а также обсуждение вопросов стратегического партнерства и международной безопасности.

Журналисты отмечают, что в настоящий момент в в Китай уже прибыли президент Казахстана Касым-Жомартом Токаев, азербайджанский лидер Ильхам Алиев, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шарифит и белорусский глава Александр Лукашенко.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже успел встретиться с Токаевым и отметил, что Китай и Казахстан обладают потенциалом для расширения точек соприкосновения интересов и наращивания двустороннего сотрудничества. Также сообщается, что в аэропорту Тяньцзиня Алиева встречал почетный караул.

В саммите ШОС также примут участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более 20 государств и руководители 10 международных организаций, сообщает РАПСИ. На повестке — вопросы региональной безопасности, экономического взаимодействия и расширения сотрудничества внутри организации.

Ранее сообщалось, что участие в саммите ШОС в Тяньцзине с высокой долей вероятности примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что нынешний саммит станет крупнейшим в истории ШОС, объединяющей 10 государств-членов и 16 стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, передает телеканал «Царьград».