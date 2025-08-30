Президент Индонезии объяснил отказ от поездки в Китай

Из-за беспорядков в стране президент Индонезии Прабово Субианто отменил визит в КНР, где планируется военный парад в честь 80-летия победы над милитаристской Японией. Об этом сообщил госсекретарь Индонезии Прасетио Хади, передает РИА Новости.

Хади подчеркнул, что президент намерен лично отслеживать ситуацию с массовыми протестами в стране и искать оптимальные решения.

«Поэтому президент Прабово Субианто, со всем уважением и извинениями перед китайским правительством, решил не участвовать в мероприятии, организованном китайским правительством», — сказал чиновник.

Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Люди требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты, роспуска парламента. Из-за беспорядков повреждена критическая инфраструктура, не работает общественный транспорт.