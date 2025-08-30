Трамп сделал заявление о саммите России, США и Украины

Американский президент Дональд Трамп уверен, что трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины состоится, но не знает, встретится ли глава российского государства Владимир Путин с Владимиром Зеленским. Об этом глава вашингтонской администрации заявил в интервью порталу The Daily Caller.

"Трехсторонний [саммит] состоялся бы. По поводу двустороннего (с участием Путина и Зеленского - прим. ТАСС) - я не знаю, а трехсторонний состоится", - отметил Трамп.