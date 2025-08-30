Ультраправая группировка заявила о причастности к убийству Парубия

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») заявило о причастности к убийству бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Об этом говорится в сообщении филиала группировки в социальных сетях.

© Газета.Ru

«Мы, организация «Белый феникс», заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — говорится в заявлении.

Группировка обвинила Парубия в «предательстве и осквернении украинской нации».

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.