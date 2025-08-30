Политолог рассказал, кто стоит за слухами о смерти Трампа

Противостоящие республиканцам политические силы пытаются дискредитировать президента США Дональда Трампа и создать видимость его слабости. С этой целью в Сети активно распространяются слухи о смерти американского лидера. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, пишет «АиФ».

Блохин напомнил, что во времена правления других президентов США также периодически возникали слухи, что они умерли или не в состоянии управлять страной из-за плохого здоровья. Это типичный для Америки инструмент борьбы.

«Это надо воспринимать в контексте внутриполитической борьбы, как инструмент дискредитации одной партии против другой», — сказал политолог.

По его словам, накануне выборов в США политические оппоненты будут стараться различными методами дискредитировать друг друга, создать негативный имидж при помощи фейковой и спекулятивной информации.

Блохин отметил, что сейчас в СМИ и соцсетях обсуждаются синяки на руках Трампа, проскальзывает мысль, что «лидер слабый, надо замену».