Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Китай, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. День накануне визита Александр Лукашенко провёл на малой родине и прямо оттуда с аэродрома в Болбасово направился в Китай», — сообщила БЕЛТА.

Президент прибыл в Тяньцзинь. Именно здесь 31 августа — 1 сентября пройдёт саммит ШОС.

«Красная дорожка, почётный караул — всё по протоколу», — пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский президент отмечал, что повезёт картофель свежего урожая на саммит в Китае. Зарубежным лидерам подарят льняные мешочки с белорусским картофелем.